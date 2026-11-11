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दिल्ली: कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में 29 वर्षीय युवक ने लगाई छलांग, तलाश जारी

By Dhananjai MishraEdited By: Shraddha Pandey
Published: Wed, 11 Nov 2026 11:00 AM (IST)

कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में एक 29 वर्षीय युवक ने छलांग लगा दी है। बचाव दल उसकी तलाश ...और पढ़ें

कालिंदी कुंज के पास रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। एआई इमेज

कालिंदी कुंज के पास रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। एआई इमेज

HighLights

  1. कालिंदी कुंज के पास यमुना में कूदा युवक।

  2. 29 वर्षीय युवक रंजीत की तलाश जारी।

  3. बचाव दल लगातार अभियान में जुटे हैं।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में 29 वर्षीय युवक के छलांग लगाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद से ही बचाव दल युवक की तलाश में जुटे हैं। अभी फिलहाल तलाश युवक का पता नहीं चल सका है।   

दक्षिण-पूर्वी जिले के उप मंडलीय वार्डन राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सूचना मिलते ही संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था। बचाव दल लगातार यमुना में युवक की तलाश कर रहे हैं। युवक की पहचान रंजीत के रूप में हुई है। उनके भाई से संपर्क किया गया है। युवक का पता चलने तक तलाश अभियान जारी रहेगा।

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