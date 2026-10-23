दिल्लीवालों सावधान! अगले 5 दिन जहरीली रहेगी हवा, 1 नवंबर से लागू होंगी ये 5 बड़ी पाबंदियां  

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर वायु प्रदूषण पांच दिन तक बना रह सकता है। हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों के फैलने की गति धीमी होने से वे लंबे समय तक वातावरण में जमा रहते हैं।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर किए गए एक अध्ययन में तापमान को प्रदूषण के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करने वाला सबसे अहम मौसमी कारक बताया गया है। अध्ययन के मुताबिक, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल मौसम के भरोसे रहने के बजाय उत्सर्जन के स्रोतों पर रोक लगाना जरूरी है।

2017 से दिसंबर 2024 तक हुआ विश्लेषण एनवायरनमेंटल पल्यूशन जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में जनवरी 2017 से दिसंबर 2024 तक के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) और मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शोधकर्ताओं ने तापमान, वर्षा, हवा में नमी और हवा की गति के प्रभावों का अध्ययन किया है।



अध्ययन के अनुसार, आठ वर्षों के दौरान दिल्ली का औसत एक्यूआइ करीब 210 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। वर्ष 2024 का औसत एक्यूआइ 2017 के मुकाबले 8.14 प्रतिशत कम रहा, लेकिन सर्दियों में प्रदूषण के गंभीर दौर बने रहे। शोधकर्ताओं के मुताबिक, नवंबर में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। इस महीने 53.8 प्रतिशत दिन बहुत खराब और 24.6 प्रतिशत दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। इसके उलट, जुलाई और अगस्त में बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। बारिश प्रदूषक तत्वों को वातावरण से हटाने के साथ सड़क की धूल को दोबारा उड़ने से रोकने में भी मदद करती है।