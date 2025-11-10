Language
    दिल्ली के जंतर-मंतर धरना स्थल पर एक व्यक्ति ने खुद को मारी गोली, मौत

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:28 PM (IST)

    दिल्ली के जंतर-मंतर धरना स्थल पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह घटना दुखद है और क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

    जंतर मंतर पर इसी जगह एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। फोटो- ध्रुव कुमार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक युवक ने सोमवार को खुद को कट्टे से गोली मार ली। इससे धरनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा कि खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश से आया था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने शव को फिलहाल सफेद चादर से ढक दिया है।

    प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, जंतर मंतर में सोमवार सुबह एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटनास्थल से एक हथियार बरामद हुआ है, जिसे फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युवक ने आत्महत्या क्यों की।