दिल्ली के जंतर-मंतर धरना स्थल पर एक व्यक्ति ने खुद को मारी गोली, मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक युवक ने सोमवार को खुद को कट्टे से गोली मार ली। इससे धरनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा कि खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश से आया था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने शव को फिलहाल सफेद चादर से ढक दिया है।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, जंतर मंतर में सोमवार सुबह एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटनास्थल से एक हथियार बरामद हुआ है, जिसे फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युवक ने आत्महत्या क्यों की।