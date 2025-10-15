पुलिस चौकी में फंदा लगाकर दी जान, शराब पीकर हंगामा करने पर पुलिसकर्मियों ने किया था बंद

जागरण संवाददाता,नारनौल। शहर की महाबीर चौकी में बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल में करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है।

पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात करीब ढाई बजे एक व्यक्ति उपायुक्त निवास के बाहर शराब पीकर हल्ला मचा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ कर महाबीर चौकी में बंद कर दिया। आ

बुधवार सुबह जब पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी तो व्यक्ति का शव चौकी के दरवाजे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार मृतक ने अपनी लोअर का नाड़ा निकालकर फंदा लगा लिया।

फंदा किन परिस्थितियों में लगाया गया है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। मृतक की उमर 42 साल है और उसका नाम बलवान बताया जा रहा है और वह गांव कौथल रहने वाला है।

यह भी पढ़ें- हरियाणा में हो रही यूरेनियम की खोज, 12 से अधिक गांवों में तेजी से चल रहा ड्रिलिंग और टेस्टिंग का फेज