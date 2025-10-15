Language
    पुलिस चौकी में फंदा लगाकर दी जान, शराब पीकर हंगामा करने पर पुलिसकर्मियों ने किया था बंद

    By BALWAN SHARMAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    एक व्यक्ति को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने चौकी में बंद किया था। हवालात में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

    जागरण संवाददाता,नारनौल। शहर की महाबीर चौकी में बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल में करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है।

    पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात करीब ढाई बजे एक व्यक्ति उपायुक्त निवास के बाहर शराब पीकर हल्ला मचा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ कर महाबीर चौकी में बंद कर दिया। आ

    बुधवार सुबह जब पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी तो व्यक्ति का शव चौकी के दरवाजे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार मृतक ने अपनी लोअर का नाड़ा निकालकर फंदा लगा लिया।

    फंदा किन परिस्थितियों में लगाया गया है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। मृतक की उमर 42 साल है और उसका नाम बलवान बताया जा रहा है और वह गांव कौथल रहने वाला है।

