दिल्ली के करोल बाग में भीषण अग्निकांड, गफ्फार मार्केट की दुकान में भड़की आग; रातभर लपटों से लड़ते रहे दमकलकर्मी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध बाजार करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में शुक्रवार देर रात एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। शुक्रवार देर रात घनी मार्केट में आग लगने की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आग विकराल रूप धारण करते हुए तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई।

दमकल की 22 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा घटना की सूचना मिलने पर दिल्ली अग्निशमन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया। आग की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे राहत और बचाव कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। स्थिति की नजाकत को भांपते हुए घटनास्थल पर कुल 22 यूनिटों को तैनात किया गया, जिसमें वाटर टेंडर, वाटर बाउजर और अन्य आधुनिक वाहन शामिल रहे।