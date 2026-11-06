दिल्ली में सांसों का संकट: प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक्यूआई पहुंचा 700 के पार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर अपने चरम पर पहुंच चुका है। वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है।

गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांका (एएक्यूआई) 687 दर्ज किया गया, जिसे बहुत ही खराब श्रेणी का माना जाता है।

हवा की गुणवत्ता में नहीं दिख रहा सुधार

तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। माना जा रहा है कि दीपावली तक राजधानी की हवा ऐसी ही रहेगी।