दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम, रात 2 बजे तक वाहन फंसे रहे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली की खरीदारी और त्योहारी भीड़ के चलते गुरुवार को मेरठ एक्सप्रेसवे (जिसे NH-24 भी कहा जाता है) पर भयंकर जाम लग गया। यात्री रात 2 बजे तक वाहनों में फंसे रहे।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और इससे जुड़ी दिल्ली रोड पर सुबह से ही वाहनों का दबाव बढ़ना शुरू हो गया था। बेगमपुल से परतापुर इंटरचेंज तक लंबे समय तक गाड़ियां रेंगती रहीं। मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा था।

कई इलाकों में दिखा भारी जाम

शहर के अन्य प्रमुख मार्गों माल रोड, रेलवे रोड, जीरो माइल और आसपास के इलाकों में भी भारी जाम देखा गया। ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई। कई जगहों पर लोग वाहन छोड़कर पैदल निकलने को मजबूर हुए।