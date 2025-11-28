दिल्ली में 'मैजिक बस' की जादूगरी... गरीबी ने पढ़ाई छुड़वाई, स्किल्स ने नौकरी दिलाई
आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 'मैजिक बस' सहारा दे रही है। 'गेट इनटू' प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग पाकर युवा नौकरियां हासिल कर रहे हैं और अपने परिवारों की मदद कर रहे हैं। स्नेहा, मनीषा, आदित्य और शाह आलम जैसे कई युवाओं ने ट्रेनिंग के बाद सफलता की कहानियां लिखी हैं। मैजिक बस युवाओं को स्किल्स सिखाकर नौकरी के लिए तैयार करता है और उन्हें बेहतर भविष्य की राह दिखाता है।
शालिनी देवरानी, साउथ दिल्ली। परिवार की आर्थिक हालत की वजह से अपनी पढ़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं था। सेंटर में मिले स्किल्स, पढ़ाई और गाइडेंस से उन्हें न सिर्फ नौकरी ढूंढने में मदद मिली, बल्कि अपनी पहचान बनाने में भी मदद मिली। गुरुवार को जैतपुर में मैजिक बस और किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल (KTI) के एक इवेंट में पिछड़े समुदायों के युवाओं ने ऐसी ही सफलता की कहानियां शेयर कीं।
युवाओं ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के "गेट इनटू" प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग ली और नौकरी पाई। जो लोग कभी अपने परिवार की आर्थिक तंगी महसूस करते थे, वे अब मदद कर रहे हैं। ये छोटी सफलता की कहानियां दिखाती हैं कि टैलेंट और स्किल्स सामाजिक या आर्थिक रुकावटों को पार कर जाते हैं।
युवाओं की बात...
- स्नेहा: मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूं। मेरी मां और दो छोटे भाई हैं। मेरे पिता नहीं रहे, और मेरी मां किराने की दुकान चलाती हैं। मैं हमेशा अपनी मां की मदद करना और अपने भाइयों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। यहां ट्रेनिंग के बाद, मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर की नौकरी मिल गई। प्रमोशन के बाद, मैं असिस्टेंट टीम लीडर के तौर पर काम कर रही हूं। मैं काबिल हूँ और अपना घर भी चला रही हूँ।
- मनीषा नेगी: 12th के बाद, मैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास न तो डिग्री थी और न ही स्किल्स। मैंने यहाँ ट्रेनिंग ली और बहुत कुछ सीखा और फरीदाबाद के एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। अब, मैं वहाँ एक ट्रेनिंग चैंप के तौर पर काम करती हूँ, पाँच लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ। मैं अपने परिवार को सपोर्ट करती हूँ और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ।
- आदित्य तिवारी: मैं B.Sc. के पहले साल में हूँ और नोएडा में कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती हूँ। मुझे पैसे की दिक्कतें थीं, लेकिन बिना डिग्री के, मुझे नौकरी भी नहीं मिली। मैं बोल भी नहीं पाती थी। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान, हमें न सिर्फ़ सिखाया जाता है बल्कि हमारा सेल्फ-कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद, मुझे यहाँ नौकरी मिल गई।
- शाह आलम: मैं पहले सेल्स में थी और मुझे कम पैसे मिलते थे। मेरे पिता एक टेलर हैं, और मैंने उन्हें दिन-रात काम करते देखा है। मैं सेंटर आई और प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। उसके बाद, मुझे नोएडा में अकाउंटिंग सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पर अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। अब, मैं अपनी बहन की ग्रैंड शादी करने का अपना सपना पूरा कर सकता हूँ।
'हम इंटरव्यू से लेकर जॉब प्लेसमेंट तक हर चीज में मदद करते हैं'
मैजिक बस के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर राजेश SS ने बताया कि वे 18 से 25 साल के युवाओं को उनकी स्किल्स को बेहतर बनाकर नौकरी के लिए तैयार करते हैं। "गेट इनटू" प्रोग्राम के तहत सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, काउंसलिंग और प्लेसमेंट में गाइडेंस दी जाती है। पिछले आठ सालों में, देश भर में 17,800 से ज़्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। 23 राज्यों में 135 जीविका सेंटर हैं, जिनमें दिल्ली में तीन और NCR में 14 सेंटर शामिल हैं। अब तक जैतपुर, गणेश नगर और कीर्ति नगर सेंटर्स पर 3,500 युवाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी है। इनमें से 70% को नौकरी मिल चुकी है, जिनमें से 55% लड़कियाँ हैं।
-शालिनी देवरानी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।