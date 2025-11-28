दिल्ली में 'मैजिक बस' की जादूगरी... गरीबी ने पढ़ाई छुड़वाई, स्किल्स ने नौकरी दिलाई

मैजिक बस के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर राजेश SS ने बताया कि वे 18 से 25 साल के युवाओं को उनकी स्किल्स को बेहतर बनाकर नौकरी के लिए तैयार करते हैं। "गेट इनटू" प्रोग्राम के तहत सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, काउंसलिंग और प्लेसमेंट में गाइडेंस दी जाती है। पिछले आठ सालों में, देश भर में 17,800 से ज़्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। 23 राज्यों में 135 जीविका सेंटर हैं, जिनमें दिल्ली में तीन और NCR में 14 सेंटर शामिल हैं। अब तक जैतपुर, गणेश नगर और कीर्ति नगर सेंटर्स पर 3,500 युवाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी है। इनमें से 70% को नौकरी मिल चुकी है, जिनमें से 55% लड़कियाँ हैं।

-शालिनी देवरानी