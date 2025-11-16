Language
    दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार

    By Dharmendra Yadav Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:35 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक वाहन चोर गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की किआ सेल्टोस और अल्काजार कारें बरामद हुई हैं। आरोपी हकीम उर्फ मुल्ला है, जो 30 से अधिक मामलों में शामिल है। पूछताछ में उसके दो साथियों का भी पता चला है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस चोरी की अन्य गाड़ियों की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

    दिल्ली पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पुलिस ने राजधानी में लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से दो किआ सेल्टोस और एक अल्काजार कार के साथ ही दिल्ली के रानीबाग में पंजीकृत एक स्कॉर्पियो-एन कार की नंबर प्लेट बरामद की है। आरोपी 30 से अधिक वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है।

    पूछताछ में उसके दो साथियों के बारे में भी जानकारी मिली है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के निवासी हैं। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि जिले की एएटीएस को रोहिणी में एक लग्जरी वाहन चोर के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने रोहिणी सेक्टर 18 में पश्चिमी यमुना नहर रोड पर नाकाबंदी की और चोरी की गई किआ सेल्टोस कार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

    उसकी पहचान दिल्ली के पुराना मुस्तफाबाद निवासी हकीम उर्फ मुल्ला के रूप में हुई। किआ सेल्टोस रानीबाग थाना क्षेत्र से चोरी हुई मिली। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने और उसके साथियों रिंकू उर्फ नूर मोहम्मद और शमीम ने स्कॉर्पियो-एन चुराई थी। गाड़ी 21 अक्टूबर को रानीबाग थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी।

    जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई और उसके ठिकानों से दो अन्य लग्जरी कारें (किआ सेल्टोस और अल्काजार) बरामद की गईं। पुलिस ने वहां से चोरी की गई स्कॉर्पियो-एन की नंबर प्लेट भी बरामद की। उन्होंने बताया कि चोरी की गाड़ियों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। हाकिम उर्फ मुल्ला 30 से ज़्यादा ऐसे ही मामलों में शामिल रहा है। उसके साथी अभी भी फरार हैं।