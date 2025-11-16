दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पुलिस ने राजधानी में लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से दो किआ सेल्टोस और एक अल्काजार कार के साथ ही दिल्ली के रानीबाग में पंजीकृत एक स्कॉर्पियो-एन कार की नंबर प्लेट बरामद की है। आरोपी 30 से अधिक वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है।

पूछताछ में उसके दो साथियों के बारे में भी जानकारी मिली है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के निवासी हैं। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि जिले की एएटीएस को रोहिणी में एक लग्जरी वाहन चोर के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने रोहिणी सेक्टर 18 में पश्चिमी यमुना नहर रोड पर नाकाबंदी की और चोरी की गई किआ सेल्टोस कार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

उसकी पहचान दिल्ली के पुराना मुस्तफाबाद निवासी हकीम उर्फ मुल्ला के रूप में हुई। किआ सेल्टोस रानीबाग थाना क्षेत्र से चोरी हुई मिली। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने और उसके साथियों रिंकू उर्फ नूर मोहम्मद और शमीम ने स्कॉर्पियो-एन चुराई थी। गाड़ी 21 अक्टूबर को रानीबाग थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी।