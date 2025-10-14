लुटियंस दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक, एनडीएमसी का बड़ा प्लान; अगले महीने से शुरू होगा विशेष कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लुटियंस दिल्ली की 79 सड़कें मार्च 2026 तक नए तरह से बनी हुई नजर आएगी। एनडीएमसी इसके लिए अगले एक माह में विशेष सुधार कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। सुधार कार्यक्रम के एनडीएमसी ने निविदा आमंत्रित की है। इसमें 92 करोड़ की लागत से इन सड़कों का सुधार होगा।

इसमें सड़कों में ऊंचा नीचा डलान और सड़कों में दरारें से लेकर सड़कों की री-कारपेटिंग तक की जाएगी। एनडीएमसी इसके लिए निविदा आमंत्रित की है। निविदा प्रक्रिया माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। साथ ही अगले एक से डेढ़ माह में कार्य शुरू हो जाएगा। एनडीएमसी ने मार्च 2026 तक इसी वित्त वर्ष में इस सुधार कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।



एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि हमने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआइ) से अपनी सड़कों का सर्वेक्षण कराया था। इसमें 79 प्रमुख एवेन्यू रोड शामिल थीं। जो कि कनाट प्लेस, जनपथ, कस्तूरबा गांधी मार्ग, संसद मार्ग, राजेंद्र प्रसाद रोड, गोल्फ लिंक कालोनी, सरदार पटेल मार्ग, अकबर रोड जैसी सड़कें शामिल थी। इन सड़कों की बनावट कई जगह पर ऊंची नीची थी जो कि वाहनों के लिए सुगम नहीं है।