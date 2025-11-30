लाल किले हमले से लव जिहाद तक... कट्टरपंथियों की खतरनाक साजिश को बेनकाब करेंगी 12 पीड़िताएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत और दुनिया भर के कई देश कट्टरपंथी इस्लामी जिहाद की साजिश का शिकार हैं। अलग-अलग आतंकवादी काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इलाके के डेमोग्राफिक्स को बदलने और मुस्लिम आबादी बढ़ाने की साजिशें रची जा रही हैं, ताकि उन पर शरिया कानून के हिसाब से राज किया जा सके।

चिंता की बात यह है कि इस मामले में सिर्फ मदरसों में पढ़े-लिखे लोग ही नहीं, बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे बहुत पढ़े-लिखे मुसलमान भी इस साजिश में शामिल हो गए हैं। इसका सबसे नया उदाहरण लाल किले के सामने हुआ आतंकवादी हमला है, जिसमें कई डॉक्टर साजिश में शामिल थे। यहां तक कि खुद को उड़ाने वाला उमर भी एक डॉक्टर था।

देश और दुनिया भर में लव जिहाद के रूप में ऐसी ही साजिश की जा रही है, जिसमें लड़के साजिश या धोखे से अपनी पहचान छिपाकर, दूसरे धर्मों के नकली नामों का इस्तेमाल करके, दूसरे धर्मों की लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाते हैं और फिर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं।

इससे देश में हजारों हिंदू लड़कियों की जिंदगी नरक बन गई है। देश में पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लव जिहाद की शिकार लड़कियां अपनी कहानियां डिटेल में बताएंगी और इसके तरीकों का खुलासा करेंगी।

इस खास इवेंट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के स्टेट प्रेसिडेंट कपिल खन्ना खास तौर पर शामिल होंगे। उनके साथ लव जिहाद की शिकार लड़कियों को बचाने वाले लोग भी होंगे। बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियां भी हिस्सा लेंगी।

VHP दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि 12 लड़कियां, खासकर केरल की, जो लव जिहाद की शिकार हुई हैं, अपनी कहानियां डिटेल में बताएंगी, ताकि हर कोई इस साजिश के बारे में जान सके और समय रहते अपनी बेटियों को बचा सके।

दिल्ली NCR की चार और पीड़ित भी इस इवेंट में मौजूद रहेंगी, जो अपनी कहानियां डिटेल में बताएंगी।