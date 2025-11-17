केरल की पीड़ित युवतियां दिल्ली में सुनाएंगी लव जिहाद की आपबीती, षडयंत्र के पूरे तरीके का करेंगी उजागर

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। लाल किला आतंकी विस्फोट के बाद से व्हाइट कॉलर आतंकवाद की चर्चा तेज है। यह कई माध्यमों से देश को प्रभावित कर रहा है। उसमें लव जिहाद के माध्यम से हिंदू युवतियों को मुस्लिम बनाने का षडयंत्र भी है। वैसे, तो यह षडयंत्र पूरे देश में फैल गया है, जिसके प्रमुख केंद्र के रूप में केरल राज्य का नाम सामने आया है। जिसपर बनी फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस षडयंत्र के प्रति ध्यान आकृष्ट किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब वहां की पीड़िताएं पहली बार दिल्ली में एक बड़े आयोजन के माध्यम से दिल्ली के लोगों को लव जिहाद के प्रति सतर्क करेंगी। जिसमें केरल की 12 युवतियों के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की दो से चार लव जिहाद की शिकार युवतियां आपबीती के साथ षडयंत्र के पूरे तरीके से परतें उघेड़ेंगी। यह आयोजन 30 नवंबर को निर्धारित है, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से धर्म जागरण, हिंदू जागरण व विहिप द्वारा किया जा रहा है।

जबकि, राष्ट्र सेविका समिति, विहिप की दुर्गा वाहिनी व मातृ शक्ति से जुड़ी युवतियों व महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा।

विहिप के एक पदाधिकारी के अनुसार, पीड़िता लव जिहाद के पूरे तरीके पर विस्तार से प्रकाश डालेंगी। बताएंगी कि कैसे-कैसे यह अपने षडयंत्र में हिंदू युवतियाें व महिलाओं को फंसाते हैं। इनका भावनात्मक षडयंत्र व संगठनात्मक ढांचा कैसे काम करता है।