प्रेमिका को भगा ले जाना चाहता था, भनक लगने पर भाई ने उतारा मौत के घाट

सुधीर बैसला, दक्षिण दिल्ली। बिहार के मधुबनी से 24 साल का सुमित अपने विकलांग माता-पिता को सहारा देने के लिए दिल्ली में पैसे कमाने आया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह कभी गांव नहीं लौट सकेगा। उसकी गलती यह थी कि वह पड़ोस में रहने वाली युवती मोनी (काल्पनिक नाम) से प्रेम करता था और शादी करना चाहता था।

एक महीने पहले ही सुमित को मोनी ने बताया कि उसके माता-पिता ने हरियाणा के रहने वाले एक अधेड़ से उसका सौदा डेढ़ लाख रुपये में कर दिया है। मोनी माता-पिता के चंगुल से निकलकर प्रेमी के संग भागना चाहती थी, लेकिन योजना का उसके माता-पिता और भाई को पता चला गया। मोनी के भाई ने बहन के प्रेमी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई।

तीन दिसंबर की शाम को पहले उसे शराब पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तो सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। शव की पहचान न हो, इसके लिए चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया। इसके बाद शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुंडकटी थाना क्षेत्र के गांव तुमसरा किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपित को पकड़ लिया है।



मूलरूप से मधुबनी (बिहार) के अंध्रा थारी गांव का रहने वाला सुमित नौकरी की तलाश में ओखला के तेखंड गांव में ज्ञानचंद के मकान में किराए पर रहने वाला अपने चाचा प्रमोद राय के पास एक साल पहले आया था। सुमित यहां आकर रेलवे कैटरिंग को सप्लाई करने वाली एक कंपनी में नौकरी पर लग गया था। इसी भवन में ग्राउंड फ्लोर पर बिहार के रैका गांव का रहने वाला रंजीत नामक युवक अपने माता-पिता और बहन मोनी के साथ रह रहा है।

यहां आने के कुछ दिन बाद ही सुमित का मोनी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। लेकिन करीब एक महीने पहले दोनों को तब झटका लगा, जब मोनी के माता-पिता व भाई ने उसका रिश्ता हरियाणा में किसी अधेड़ से कर दिया। दोनों ने घर से भागने की योजना बना ली। यह बात किसी तरह मोनी के भाई रंजीत काे पता चल गई।



सुमित की चाची ममता ने बताया कि तीन दिसंबर की शाम को पांच बजे रंजीत उनके घर आया और सुमित को बदरपुर बार्डर तक चलने की बात कहकर साथ ले गया। रात को सिर्फ रंजीत घर लौटा, सुमित नहीं आया। रंजीत ने कहा, सुमित को उसने नौ बजे छोड़ दिया था। चार दिसंबर को इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पांच दिसंबर की सुबह पलवल जिले के मुंडकटी थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की लाश तुमसरा गांव के पास पड़ी है।