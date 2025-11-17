Language
    आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मिला 26 दिन पहले खोया हुआ ट्रॉली बैग, RPF ने यात्री को लौटाया कीमती सामान

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:11 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से एक यात्री को 26 दिन पहले खोया हुआ ट्रॉली बैग मिल गया। बैग में सोने-चांदी के गहने और 8,500 रुपये थे। आरपीएफ ने लावारिस बैग को स्कैनिंग के दौरान पाया और फेसबुक पर सूचना दी। रमेश कुमार नामक यात्री ने बैग की पहचान की, जो छपरा जिले का रहने वाला है। बैग में रखे गहनों की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपये आंकी गई है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की सतर्कता की बदौलत एक यात्री को 26 दिन पहले खोया हुआ ट्रॉली बैग मिल गया। बैग में गहने और पैसे थे।

    आरपीएफ ने बताया कि 21 अक्टूबर को स्कैनिंग मशीन में एक लावारिस ट्रॉली बैग मिला। बैग खोलने पर उसमें सोने-चांदी के गहने और 8,500 रुपये मिले। आरपीएफ ने बैग को सुरक्षित रख लिया था। आरपीएफ ने बैग मिलने की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की।

    रविवार को खोड़ा गली नंबर 12 निवासी रमेश कुमार ने आरपीएफ में अपना बैग गुम होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से छपरा जिले के नागरा गाँव के रहने वाले हैं और अपने गाँव जाते समय स्टेशन पर बैग भूल गए थे। आरपीएफ ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ट्रॉली बैग मिला है जो सुरक्षित रखा हुआ है।

    यह पुष्टि होने के बाद कि बैग रमेश का ही है, आरपीएफ ने उसे वापस कर दिया। बैग में रखे गहनों की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपये आंकी गई है।