नष्ट की जा चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज, निर्वाचन आयोग का दिल्ली HC में खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चुनावी प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के सीसीटीवी फुटेज अब राष्ट्रीय राजधानी के सात जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) के पास नहीं हैं क्योंकि उन्हें नष्ट कर दिया गया है।

आयोग ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग ने 30 मई को नए निर्देश जारी किए और छह सितंबर 2024 को प्रकाशित अपने पहले के निर्देशों में संशोधन किया था। इसमें कहा गया था कि वेबकास्टिंग डेटा और फोटोग्राफी का संरक्षण केवल सीमित अवधि के लिए ही होगा।



आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता महमूद प्राचा की ओर से मांगा गया डेटा यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित वीडियो/सीसीटीवी फुटेज अब दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास नहीं है और पहले ही नष्ट हो चुका है। आयोग ने यह जवाब अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया, जिसमें बयान वीडियो फुटेज को संरक्षित करने की मांग की गई थी।