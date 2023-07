LIVE Delhi NCR News Updates: दिल्ली में पुराने यमुना ब्रिज पर रेल यातायात बंद, आज सुबह से आदेश प्रभावी

उत्तरी क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलधार वर्षा से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हथिनी कुंड से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में मंगलवार दोपहर तक यमुना का जल स्तर खतरे के निशान 205.33 तक पहुंचाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सोमवार रात 11 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.04 मीटर पहुंच गया।

इसके चलते पुराने यमुना ब्रिज पर रेल यातायात बंद कर दिया गया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, यह आदेश आज यानी 11 जुलाई की सुबह 6 बजे से प्रभावी हुआ है।

Delhi: Rail traffic over the old Yamuna bridge, temporarily suspended since 06.00 a.m today--July 11: Northern Railway