LIVE AAP Maharally Updates: केजरीवाल ने फिर सुनाई चौथी पास राजा की कहानी, बोले- इन्हें समझ नहीं आ रहा देश कैसे चलाएं

आम आदमी पार्टी की रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 12 लेयर की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है के रैली में करीब 15 से 20 हजार लोग आ सकते हैं। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा पारा मिलिट्री की भी तैनाती की गई है। सीएम की रैली में आम तौर पर इतनी भीड़ होती है।

