Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में शराब तस्कर गिरफ्तार; 13 सौ पव्वे और 48 बोतल बीयर बरामद

    By Amit Bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:11 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने संगम विहार में छापा मारकर हरियाणा से तस्करी कर लाई गई शराब बरामद की। पुलिस ने 1300 पव्वे और 48 बोतल बीयर के साथ गुरुग्राम के रोहित उर्फ राधे को गिरफ्तार किया। पुलिस को स्पेशल स्टाफ के माध्यम से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस ने संगम विहार में छापा मारकर तस्करी कर लाई गई शराब बरामद की है। पुलिस ने कार में हरियाणा से तस्करी कर लाई गई शराब के 13 सौ पव्वे और 48 बोतल बीयर बरामद की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शराब तस्कर गुरुग्राम के गांव बंधवाड़ी निवासी रोहित उर्फ राधे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है।

    पुलिस के अनुसार स्पेशल स्टाफ को संगम विहार गली नंबर 16 में तस्करी कर लाई जा रही शराब के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई।

    इस दौरान पुलिस ने एक कार को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसमें से शराब के 13 सौ पव्वे और बीयर की 48 बोतलें बरामद की गई। पुलिस ने मौके से राेहित को गिरफ्तार कर शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है।