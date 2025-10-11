दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में शराब तस्कर गिरफ्तार; 13 सौ पव्वे और 48 बोतल बीयर बरामद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस ने संगम विहार में छापा मारकर तस्करी कर लाई गई शराब बरामद की है। पुलिस ने कार में हरियाणा से तस्करी कर लाई गई शराब के 13 सौ पव्वे और 48 बोतल बीयर बरामद की है।

पुलिस ने शराब तस्कर गुरुग्राम के गांव बंधवाड़ी निवासी रोहित उर्फ राधे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है।

पुलिस के अनुसार स्पेशल स्टाफ को संगम विहार गली नंबर 16 में तस्करी कर लाई जा रही शराब के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई।

इस दौरान पुलिस ने एक कार को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसमें से शराब के 13 सौ पव्वे और बीयर की 48 बोतलें बरामद की गई। पुलिस ने मौके से राेहित को गिरफ्तार कर शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है।