अशोक विहार एसिड अटैक मामले में एलजी सक्सेना सख्त, अधिकारियों को दिए आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी के आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को निर्देश दिया है कि अशोक विहार में कथित एसिड अटैक मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यही नहीं, उनके खिलाफ कड़ी सजा की मांग भी की जाए।



राजनिवास से एक्स पर की गई एक पोस्ट में कहा गया है कि सक्सेना ने हाल ही में हुई 'एसिड अटैक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना' को बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।