रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर की राजनीतिक अड़चन दूर, दिल्ली से हरियाणा की मेट्रो कनेक्टिविटी को मिली मंजूरी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो फेज-IV के तहत प्रस्तावित रिठाला–बवाना–नरेला–कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को लेकर वर्षों से चली आ रही रुकवाट आखिरकार दूर हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस कॉरिडोर के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की भूमि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद रिठाला से रोहिणी सेक्टर-25 तक वायाडक्ट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे मेट्रो परियोजना में तेजी आने की उम्मीद है।

DMRC को कितनी भूमि मिली? एलजी की मंजूरी के बाद, दिल्ली जल बोर्ड निम्नलिखित भूमि DMRC को सौंपेगा: 50 वर्ग मीटर भूमि – स्थायी आधार पर (99 वर्ष की लीज)

1286 वर्ग मीटर भूमि – अस्थायी आधार पर (4 वर्षों के लिए) यह भूमि एसटीपी, रिठाला क्षेत्र में स्थित है और इसका उपयोग केवल वायाडक्ट निर्माण के लिए किया जाएगा।

DMRC कितनी राशि देगा नियमों और शर्तों के अनुसार, DMRC दिल्ली जल बोर्ड को कुल 75,50,353 रुपये का भुगतान करेगा, जिसमे से 12,28,937 रुपये 50 वर्ग मीटर स्थायी भूमि के लिए और 63,21,416 रुपये 1286 वर्ग मीटर अस्थायी भूमि (4 वर्ष) के लिए दिए जाएंगे। DMRC इस भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेगा।

वर्षों से क्यों अटका था मामला? यह मामला लंबे समय से लंबित था। अधिकारियों के अनुसार, पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान निर्णय में अनिर्णय और देरी के चलते यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। एलजी सक्सेना की मंजूरी के बाद अब इस अहम अड़चन को दूर कर लिया गया है।