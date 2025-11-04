Late Trains: घंटों लेट चल रही कई ट्रेनें, नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर स्पेशल भी प्रभावित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अभी कोहरे का प्रकोप शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लंबी दूरी की कई ट्रेनें विशेषकर पूर्व दिशा की घंटों देरी से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा है।

नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष (02570)-सवा घंटे की देरी से दोपहर डेढ़ बजे और आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर पूजा विशेष (05592) पौने दो घंटे के देरी से दिन में 11.45 बजे चलेगी। त्योहार विशेष ट्रेनों में अधिक किराया देना पड़ता है, लेकिन इन ट्रेनों को समय पर चलाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इस कारण कई त्योहार विशेष ट्रेनें भी देरी चल रही हैं। कई लोकल ट्रेनें भी देरी से गंतव्य पर पहुंच रही हैं जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अलग-अलग मंडलों में संरक्षा कार्य चलने से कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। इस कारण कई ट्रेनें देरी से गंतव्य पर पहुंच रही हैं।