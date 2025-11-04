Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Late Trains: घंटों लेट चल रही कई ट्रेनें, नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर स्पेशल भी प्रभावित

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    कोहरा शुरू न होने पर भी लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों लेट हैं, खासकर पूर्वी दिशा की। दिल्ली पहुंचने में देरी के कारण कई ट्रेनों का समय बदला गया है। त्योहार स्पेशल ट्रेनों में अधिक किराया है, फिर भी वे लेट हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे के अनुसार, संरक्षा कार्य के कारण ट्रेनें लेट हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अभी कोहरे का प्रकोप शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लंबी दूरी की कई ट्रेनें विशेषकर पूर्व दिशा की घंटों देरी से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष (02570)-सवा घंटे की देरी से दोपहर डेढ़ बजे और आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर पूजा विशेष (05592) पौने दो घंटे के देरी से दिन में 11.45 बजे चलेगी। त्योहार विशेष ट्रेनों में अधिक किराया देना पड़ता है, लेकिन इन ट्रेनों को समय पर चलाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

    इस कारण कई त्योहार विशेष ट्रेनें भी देरी चल रही हैं। कई लोकल ट्रेनें भी देरी से गंतव्य पर पहुंच रही हैं जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अलग-अलग मंडलों में संरक्षा कार्य चलने से कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। इस कारण कई ट्रेनें देरी से गंतव्य पर पहुंच रही हैं।

    ये ट्रेनें देरी से चल रही हैं

    • गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल पूजा विशेष (05591)- ढाई घंटे
    • मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12557)-सवा तीन घंटे
    • संतरागाच्छी-आनंद विहार टर्मिनल (22857)-पौने तीन घंटे
    • जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (04007)-11.15 घंटे
    • दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02569)-साढ़े पांच घंटे
    • बरौनी-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02563)-पौने पांच घंटे
    • बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (15127)-चार घंटे
    • ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस (12553)-सवा चार घंटे
    • बालुरघाट-बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस (15743)-चार घंटे