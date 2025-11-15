किराए के विवाद में बेरहमी, मकान मालिक ने किरायेदार को 2 दिन बंदकर पीटा; मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। किराए को लेकर युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। शकूरपुर में 9 नवंबर को किराएदार की मौत के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मकान मालिक ने किराएदार और उसके साथी को दो दिन तक एक कमरे में बंद कर रस्सियों से बांधा और बेल्ट से बेरहमी से पीटा।

पिटाई के तीन दिन बाद किराएदार शिकायत दर्ज कराने थाने गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। डर के मारे मृतक का साथी बिहार भाग गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने किराएदार की पिटाई के लिए शक्तिवर्धक इंजेक्शन (टर्मिन) का इस्तेमाल किया था। उसे शक था कि किराएदार और उसके साथी ने उसका मोबाइल फोन हैक कर कीमती सिक्के चुरा लिए हैं।

पुलिस ने मारपीट में इस्तेमाल बेल्ट, रस्सी, टर्मिन इंजेक्शन की शीशी और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। मृतक युवक बिहार के समस्तीपुर जिले के सतमलपुर गांव का रहने वाला था। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को तमन्ना नाम की एक युवती मोहम्मद नाजिम और वीना देवी के साथ सुभाष प्लेस थाने पहुंची। तमन्ना ने बताया कि उसके मकान मालिक ने उसकी पिटाई की है।

इसके कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुभाष प्लेस थाने में डीडी दर्ज कराई गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के गले और पीठ पर कुछ पुराने मामूली चोट के निशान मिले हैं। पूछताछ में शकूरपुर निवासी नाजिम ने बताया कि वह और तमन्ना लॉरेंस रोड स्थित एक चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। मृतका शकूरपुर की जेजे कॉलोनी में रहती थी। तमन्ना आखिरी बार मंगलवार को फैक्ट्री गई थी।

इसके बाद शुक्रवार सुबह करीब 5:00 बजे तमन्ना अपने रूममेट वीरेंद्र के साथ उसके कमरे में पहुंची और बताया कि बुधवार और गुरुवार को उनके मकान मालिक इरशाद, जो पहली मंजिल पर रहते हैं, ने किराए के विवाद को लेकर उन्हें कमरे में बंद कर दो दिन तक बेल्ट, लात-घूंसों से पीटा। शुक्रवार को वे किसी तरह भागकर उसके कमरे में पहुँच गए।

नाज़िम ने बताया कि जब तमन्ना ने पेट दर्द की शिकायत की, तो वह उसे एक निजी डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ उसे दर्द निवारक दवा दी गई। शनिवार को उसे पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका सामान्य उपचार हुआ। रात में जब उसकी हालत बिगड़ी, तो उसे एक अन्य निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ उसे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी गई।

ज़िला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 9 नवंबर को अल्ट्रासाउंड में उसके पेट में भारी मात्रा में खून पाया गया। नाज़िम और अन्य लोग उसे सुभाष प्लेस थाने ले गए, जहाँ उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तमन्ना का रूममेट वीरेंद्र डर के मारे अपने पैतृक गाँव बिजलपुरा, मधुबनी ज़िले (बिहार) भाग गया। उन्होंने बताया कि आरोपी इरशाद को रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसे शक था कि तमन्ना और वीरेंद्र उसकी फैक्ट्री (वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र) में हुई चोरी से जुड़े सबूत मिटाने के लिए उसका मोबाइल फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसे यह भी शक था कि दोनों ने उसके दुर्लभ सिक्के चुराए हैं।