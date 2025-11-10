लालू-राबड़ी और बेटे तेजस्वी को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में टला फैसला

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की सुनवाई टल गई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 4 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से लालू यादव और उनके परिवार को अगली सुनवाई तक थोड़ी राहत मिली है।