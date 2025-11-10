Language
    लालू-राबड़ी और बेटे तेजस्वी को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में टला फैसला

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:41 AM (IST)

    दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की सुनवाई टल गई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 4 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से लालू यादव और उनके परिवार को अगली सुनवाई तक थोड़ी राहत मिली है।  

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में आज सोमवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की सुनवाई टल गई। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने के बिंदु पर अदालत को निर्णय लेना था।

    बताया गया कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले की सुनवाई चार दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है। वहीं, ऐसे अगली सुनवाई तक के लिए लालू प्रसाद यादव समेत सभी को थोड़ी सी राहत मिल गई है।

     