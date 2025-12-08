लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को फिर मिली राहत, 10 दिसंबर तक टली मामले की सुनवाई

Language
    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:47 PM (IST)

    लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई 10 दिसंबर तक टाल दी है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट पेश क

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व सीएम और राजद (राष्‍ट्रीय जनता दल) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को सोमवार (8 दिसंबर) को एक बार फिर राहत मिली है। ताजा मामले में राजधानी के राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी।

    सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई को सभी आरोपितों की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

    103 आरोपितों में से 4 की हो चुकी है मौत 

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 4 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश टाल दिया था।

    कोर्ट ने कहा था कि आदेश जारी करने से पहले सीबीआई को सभी आरोपितों की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। विशेष सीबीआइ न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई को मामले में आरोपितों की स्थिति की जांच करने के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    मामले में 103 आरोपितों में से चार की मौत हो चुकी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर के लिए तय की थी। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

    एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब जबलपुर स्थित पश्चिम-मध्य रेलवे जोन के ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियां नियमों के खिलाफ की गईं। एजेंसी का दावा है कि जिन उम्मीदवारों को नौकरी दी गई, उनके पक्ष में बदले में जमीन के टुकड़े लालू परिवार या उनके करीबियों के नाम पर उपहार स्वरूप स्थानांतरित किए गए। सीबीआई ने इसे बेहिसाब संपत्ति, नियमों का उल्लंघन, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का मामला बताया है।