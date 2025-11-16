Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाल किला धमाके में शामिल आतंकियों के लिए फांसी की मांग, आतंकवाद के विरूद्ध जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

    By Nimish Hemant Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:05 PM (IST)

    जंतर-मंतर पर लाल किला आतंकी विस्फोट मामले में शामिल आतंकियों को सार्वजनिक फांसी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की एनआईए जांच की मांग की और केंद्र व दिल्ली सरकार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी पर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लगाए और चेयरमैन की संपत्ति की जांच की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    आतंकवाद के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला आतंकी विस्फोट मामले में लिप्त आतंकियों को लाल किले में सार्वजनिक फांसी के साथ ही इसमें शामिल अल फलाह यूनिवर्सिटी की एनआइए जांच की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
    यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट के विरोध प्रदर्शन के बाद इससे संबंधित ज्ञापन केंद्र व दिल्ली सरकार को सौंपा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि गरीब, अनपढ़ मुस्लिम युवा आतंकवाद की ओर झुकते रहे हैं मगर 10 नवंबर को दिल्ली धमाके में व्हाइट कालर डाक्टर, प्रोफेसर व इंजीनियर आतंकी पकड़े गए हैं। यह पूर्व के जिहाद का नया वर्जन है। इस मौके पर प्रदर्शनकारी दिल्ली बम धमाके के सभी आरोपियों को फांसी दो, बलिदानों को श्रद्धांजलि जैसे स्लोगन लिखे प्लेकार्ड लिए हुए थे।

    उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुनियोजित तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को कुरान पढ़ने, रोजा रखने व हिजाब पहनने के लिए विशेष अंक दिए जाते हैं और मुस्लिम लड़को को हिंदू लड़कियों से दोस्ती करवाई जाती हैं ताकि लव जिहाद के जरिये हिन्दू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा सके।

    वित्तीय धोखाधड़ी में तीन वर्ष जेल की सजा भुगतने वाले और जामिया मिल्लिया में एक मामूली लेक्चरर के अल फलाह के चेयरमैन बनने वाले जावेद अहमद सिद्दीकी के कुछ वर्ष में नौ कंपनियों का मालिक बन जाने में बड़ा रहस्य है। इसी तरह, अल फलाह को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने में तत्कालीन हरियाणा के कांग्रेस पार्टी सरकार व तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। इसकी उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।


    नेमिष हेमंत, 16 अगस्त