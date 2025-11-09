बलात्कार दोषी कुलदीप सेंगर की रिहाई पर ब्रेक, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सेंगर इस मामले में 10 साल की सज़ा काट रहा है और अप्रैल 2018 से जेल में है।

न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील महमूद प्राचा को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की भी अनुमति दी।

पीड़िता पक्ष ने सेंगर की ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया। वकील प्राचा ने दलील दी कि सेंगर की रिहाई पीड़िता और उसके परिवार के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरनेट पर पीड़िता को बदनाम करने और परेशान करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं।