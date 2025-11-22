Language
    स्मॉग से घिरी दिल्ली-NCR पर बोलीं कृति सेनन-ठोस कदम न उठाया तो एक-दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाएगा

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    अभिनेत्री कृति सेनन ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते स्मॉग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखकर दुख होता है। कृति ने इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में एक-दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाएगा। कृति ने लोगों से प्रदूषण कम करने में योगदान करने का आग्रह किया।

    अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन करते हुए अभिनेता धनुष एवं अभिनेत्री कृति सेनन। वीडियो ग्रैब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। स्मॉग की चादर ने शहर को लपेट लिया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी मुद्दे पर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने गहरी चिंता जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है और इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस बीच उनके साथ मंच पर अभिनेता धनुष भी मौजूद रहे।

    दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कृति सेनन ने कहा, "मुझे लगता है कि बातें करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, इसलिए मुझे पता है कि पहले यह कैसी थी और अब कितनी खराब हो गई है। इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब हम एक-दूसरे को खड़े होकर भी न देख सकेंगे।"

    बता दें कि कृति का यह बयान उस समय आया है जब दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाना, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्य इस समस्या के प्रमुख कारण हैं।