स्मॉग से घिरी दिल्ली-NCR पर बोलीं कृति सेनन-ठोस कदम न उठाया तो एक-दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। स्मॉग की चादर ने शहर को लपेट लिया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी मुद्दे पर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने गहरी चिंता जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है और इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस बीच उनके साथ मंच पर अभिनेता धनुष भी मौजूद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कृति सेनन ने कहा, "मुझे लगता है कि बातें करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, इसलिए मुझे पता है कि पहले यह कैसी थी और अब कितनी खराब हो गई है। इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब हम एक-दूसरे को खड़े होकर भी न देख सकेंगे।"