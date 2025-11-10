Language
    दिल्ली के इस इलाके में सड़कें खस्ताहाल, उड़ती धूल से लोगों को हो रही परेशानी

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:15 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में कोटला रोड पर तीन साल पहले धंसी सड़क की मरम्मत न होने से धूल उड़ रही है, जिससे दुकानदार और राहगीर परेशान हैं। लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी और बजरी से सड़क को समतल तो कर दिया, लेकिन इसे पक्का नहीं किया। क्षेत्रीय विधायक ने जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। त्रिलोकपुरी ब्लॉक-4 डीडीए मार्केट के सामने कोटला रोड पर तीन साल पहले धंसी सड़क को मिट्टी और बजरी से समतल तो किया गया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की गई। अब इस इलाके में दिन भर धूल उड़ रही है, जिससे हवा प्रदूषित हो रही है। बाजार के दुकानदार परेशान हैं। धूल के कारण आस-पास से गुजरने वाले लोगों को अपना चेहरा ढकना पड़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक रविकांत का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा।

    अगस्त की शुरुआत में, त्रिलोकपुरी ब्लॉक-4 डीडीए मार्केट के सामने कोटला रोड पर सीवर ट्रंक लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण एक बड़ा गड्ढा बन गया था। सीवर ट्रंक लाइन की मरम्मत के बाद गड्ढे को भर दिया गया था।

    स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने पहले मिट्टी और बजरी से सड़क को समतल किया था, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। सड़क पर दिन भर वाहन चलते रहते हैं, जिससे धूल उड़ती है। इससे खांसी हो रही है और धूल सांस के जरिए फेफड़ों में जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए धूल कम करने के लिए सड़क को पक्का किया जाना चाहिए।

    छिड़काव नहीं हो रहा

    दुकानदारों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को सड़क के टूटे हुए हिस्सों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दुकानदारों ने बताया कि वे खुद दिन में दो-तीन बार पानी का छिड़काव करते हैं, जो ज़्यादा कारगर नहीं है। इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जो टैंकरों से ही संभव है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सड़क की जल्द ही मरम्मत कर दी जाएगी।

    मुझे लोगों की चिंता की जानकारी है। वहाँ सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। उस हिस्से को समतल कर दिया गया है। फ़र्श का काम अभी पूरा नहीं हुआ है; लोक निर्माण विभाग जल्द ही सड़क की मरम्मत करेगा।

    - रविकांत, विधायक, त्रिलोकपुरी