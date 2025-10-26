Language
    महरौली मुठभेड़ में खुंखार कोकू पहाड़िया घायल, दिल्ली पुलिस के दो जवान बुलेटप्रूफ जैकेट से बचे

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:47 AM (IST)

    दिल्ली के महरौली इलाके में पुलिस और कुख्यात अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पहाड़िया घायल हो गया। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के दो जवान बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण बाल-बाल बचे। पुलिस ने घायल पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    मुठभेड़ में खुंखार कोकू पहाड़िया घायल

    डिजिटल डेस्क, दिल्ली। शनिवार सुबह महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच संक्षिप्त मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान, दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल के हाथ में चोट आई।

    अधिकारियों के अनुसार, मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस की एक टीम को कोकू पहाड़िया की गतिविधियों के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आरोपी ने भागने की कोशिश में टीम पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

    गोली लगने के बाद पहाड़िया को काबू कर लिया गया और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है और वह हथियार आपूर्ति सहित कई मामलों में वांछित है।

    आगे की जांच जारी

    इससे पहले, रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर गुरुवार तड़के रोहिणी में एक मुठभेड़ के दौरान बिहार के कुख्यात रंजन पाठक गिरोह के चार सदस्यों को मार गिराया।

    यह मुठभेड़ रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर डॉ. अंबेडकर चौक और पंसाली चौक के बीच सुबह करीब 2:20 बजे हुई। रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी (25), मनीष पाठक (33), और अमन ठाकुर (21), सभी सीतामढ़ी, बिहार के निवासी, मुठभेड़ में मारे गए।

    पुलिस ने बताया कि चारों बिहार में कई जघन्य मामलों में वांछित थे, जिनमें कई हत्याएं और सशस्त्र डकैती शामिल हैं। यह गिरोह कथित तौर पर बिहार में ब्रह्मश्री सेना के जिला प्रमुख गणेश शर्मा, मदन शर्मा और आदित्य सिंह की हत्याओं में शामिल था।

    पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्यों द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बनाने की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में जाल बिछाया।

    जब पुलिस टीम ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर के लिए, लेकिन भीषण गोलीबारी हुई। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें रोहिणी के डॉ. बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (एएनआई)