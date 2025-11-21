पानी भरने के विवाद में पड़ोसी भाइयों का पिता-पुत्र पर चाकू से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। Stabbing over water issue आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी भाइयों ने पिता-पुत्र पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के बाद पीड़ितों के बयान के आधार पर आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर एक आरोपित को आजादपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, फरार एक अन्य आरोपित का पुलिस तलाश कर रही है। घायलों की पहचान लाल बाबू शाह और दीप नारायण के रूप में हुई। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 19 नवंबर की रात आदर्श नगर थाना पुलिस को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में पिता-पुत्र को घायल अवस्था में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिली। अस्पताल पहुंची पुलिस ने पाया कि लालबाग झुग्गी निवासी 40 वर्षीय लाल बाबू शाह और उसके बेटे दीप नारायण का इलाज चल रहा था। दोनों पर चाकू से हमला किया गया था।

लाल बाबू शाह ने बताया कि वह लालबाग सी ब्लाक में छह माह से रिंकू माथुर के मकान की तीसरी मंजिल पर रह रहे हैं। 19 नवंबर की रात 8:40 बजे वह शौचालय की ओर जा रहे थे। उन्होंने भूतल पर रहने वाली गीता देवी को अपने घर के बाहर पानी भरते हुए देखा।

उन्होंने गीता देवी से कहा कि उनके पानी भरने से तीसरी मंजिल के पानी सप्लाई प्रभावित हो रही थी। कुछ देर बाद गीता देवी का बेटा करण और चंदन चाकू लेकर शिकायतकर्ता के कमरे में पहुंचे और पिता-पुत्र पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों आरोपित मौके से भाग गए। पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया।

फरार होने की फिराक में था आरोपी थाना प्रभारी लव अत्रेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपितों की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि आरोपित चंदन दिल्ली से भागने की कोशिश में है और आजादपुर बस टर्मिनल की ओर जा रहा है। पुलिस ने इस सूचना पर तुरंत बस टर्मिनल पहुंचकर चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया।