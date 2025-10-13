दिल्ली के इस मुख्य बाजार में लगे कूड़े के ढेर, बीमारी का खतरा बढ़ा और दुकानदार भी परेशान

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। जहां एक ओर दिवाली को लेकर लोगों ने बाजारों में खरीदारी शुरू कर दी है, तो वहीं, दूसरी तरफ किराड़ी स्थित मुबारकपुर रोड स्थित मुख्य बाजार में जगह-जगह कूड़े-कचरे का ढ़ेर लगा हुआ है। बदबू और गंदगी के बीच ग्राहकों को यहां काफी परेशानी हो रही है।

नाले से निकाला गया कचरा सड़कों पर पड़ा होने की वजह से दुकानदारों के साथ आने-जाने वाले भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी नियमित रूप से साफ-सफाई नहीं कर रहे हैं, कई बार आते भी हैं, तो सफाई के करने के बाद सड़कों पर ही कूड़ा छोड़ जाते हैं।

वहीं, दुकानोें के आगे व सड़क किनारे पांच से छह दिनों तक कूड़ा-कचरा पड़ा रहता है। मच्छरों के पनपने से बीमारी का खतरा सता रहा है। वहीं सड़क पर पड़े कूड़े से उठती दुर्गंध लोगों के लिए आफत बनी हुई है। 70 फुटा रोड के पास नाले से निकाला गया कचरे के कई ढेर लगे हुए हैं। जबकि मुबारक रोड पर स्थित भी विशाल मेगा मार्ट के सामने कूड़े की वजह उठती बदबू की वजह से लोगों का सड़क से गुजरना तक मुश्किल हो चुका है।

इसके अलावा बनिया की दुकान के सामने नाले से निकालकर कूड़ा सड़क किनारे डाल दिया गया। नीति विहार के अग्रवाल स्वीट के पास भी कचरे का ढेर लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ। 70 फुटा से लेकर राशन दफ्तर चौक तक सड़क किनारे जगह-जगह कूड़े-कचरे का ढ़ेर लगा हुआ है।



किराड़ी के इस मुख्य बाजार में तकरीबन दो हजार छोटी-बड़ी दुकानें है। इन दुकानों में खरीदारी के लिए लोग आते है। लेकिन दुकानों के आगे पड़े कूड़े-कचरे म के ढेर की वजह से ग्राहक भी दुकानों में नहीं आना चाहते हैं। जिससे दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है।



क्या कहना है निगम पार्षदों का...