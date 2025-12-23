दिल्लीवालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, खेड़ाकलां रेलवे फाटक पर ROB-RUB का निर्माण शुरू

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भारी यातायात जाम प्रभावित नरेला क्षेत्र के खेड़ा कलां रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और अंडरपास सहित लगभग एक किलोमीटर लंबे रोड कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया है। 94 करोड़ रुपये होंगे खर्च इस कॉरिडोर में फ्लाईओवर, अंडरपास, दो यू-टर्न, एक फुटपाथ और एक पैदल यात्री रैंप बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 94 करोड़ रुपये की लागत आएगी और डेढ़ साल के भीतर इसे पूरा करना होगा। रेलवे और पीडब्ल्यूडी मिलकर इस परियोजना पर काम करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फ्लाईओवर और अंडरपास खेड़ा कलां के पास ट्रैफिक जंक्शन से जुड़ेंगे पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक जाम कम करने के उद्देश्य से पीडब्ल्यूडी ने नरेला इलाके में रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर और अंडरपास सहित लगभग एक किलोमीटर लंबे रोड कॉरिडोर के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है।

दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन पर खेड़ा कलां मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग साइट पर इस परियोजना के तहत एक फ्लाईओवर, एक अंडरपास, दो यू-टर्न, एक फुटपाथ और अंडरपास को ऊपर की सड़क से जोड़ने के लिए एक पैदल यात्री रैंप शामिल है। चार-लेन फ्लाईओवर और अंडरपास खेड़ा कलां के पास के ट्रैफिक जंक्शन से जुड़ेंगे।

अधिकारी ने बताया कि काम का कुछ हिस्सा रेलवे की ओर से किया जाएगा, और फ्लाईओवर का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, इलाके की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। अंडरपास के लिए रेलवे लाइन के पास कोई भी निर्माण रेलवे विभाग द्वारा किया जाएगा। अंडरपास की ऊंचाई तीन मीटर और चौड़ाई पांच मीटर होगी, जो हल्के वाहनों के लिए होगी, साथ ही रिटेनिंग दीवारें भी होंगी।