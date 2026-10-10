CJP प्रदर्शन से दिल्ली में दुकानें बंद, खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा- व्यावसायिक क्षेत्रों में बनाएं शांति

नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है...

अध्यक्ष संजीव कहते हैं, 'हमने इसे बंद रखने का फैसला खुद किया है। जब प्रदर्शनकारियों को पास में रोका जाता है, तो खान मार्केट सबसे पहले प्रभावित होने वाले बाजारों में से एक है, जिससे दुकानों और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है।'

उन्होंने कहा, 'खान मार्केट, कनॉट प्लेस और साउथ एक्सटेंशन जैसे बाजारों में व्यवसायों को दुकानें बंद रहने पर भी किराया और वेतन सहित भारी लागत का सामना करना पड़ता है। एक दिन के बंद से प्रति दुकान 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है। फल और किराने का सामान जैसी नाशवान वस्तुएं नुकसान को और बढ़ा देती हैं। मैं आग्रह करता हूं कि राजनीतिक दल व्यावसायिक क्षेत्रों में शांति बनाएं।'