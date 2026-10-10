जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई द‍िल्‍ली में सीजेपी के धरना प्रदर्शन और नेताओं के धर पकड़ के साथ ही देश भर से लोगों के द‍िल्‍ली पहुंचने और प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेनों को द‍िल्‍ली तक रोकने के ल‍िए नौ अक्‍टूबर को बनारस की दो प्रमुख ट्रेनों को रद करने के बाद अब ट्रेनें द‍िल्‍ली तक पहुंचने को तैयार हैं।

बनारस स्टेशन से नई दिल्ली जाने वाले यात्री सफर की तैयारी कर लें। काकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन की धमकी के कारण नौ अक्टूबर को निरस्त रहीं 12559 शिवगंगा एक्सप्रेस और 12581 नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस शनिवार रात बनारस रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएंगी।

वहीं, 10 अक्टूबर को नई दिल्ली से वाराणसी लौटने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस और नई दिल्ली-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से दूसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बदस्तूर रहा जारी। यहां से गुजरने व खुलने वाली ट्रेनों पर काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के कारण अभी तक कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई।