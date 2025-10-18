केजरीवाल के शासनकाल में सिर्फ घोटाले हुए, जनता उनके झूठ को जानती है: सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर सत्ता में रहते हुए भ्रम और झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोटाले किए, और अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार हुआ। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठ को जानती है।

