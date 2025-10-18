Language
    केजरीवाल के शासनकाल में सिर्फ घोटाले हुए, जनता उनके झूठ को जानती है: सचदेवा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:44 PM (IST)

    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर सत्ता में रहते हुए भ्रम और झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोटाले किए, और अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार हुआ। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठ को जानती है।

    केजरीवाल पर सत्ता में रहते हुए भ्रम और झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहते हुए भ्रम एवं झूठ की राजनीति करते थे जिस कारण जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब भी वह झूठी बयानबाजी कर राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

    सचदेवा ने कहा कि वह कितना भी झूठ बोल लें लेकिन दिल्ली वाले जानते हैं की उनकी सरकार ने शिक्षा के नाम पर क्लास रूम घोटाला तो स्वास्थ के नाम पर मोहल्ला क्लीनिक एवं अस्पताल निर्माण घोटाला किया। कई विभागों का घोटाला सामने आ चुका है। सर्दी में भी आधी दिल्ली टैंकरों के सहारे जीती थी।