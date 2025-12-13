गोवा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल ने क्या नुस्खा अपनाए? प्रदेश में नए चाल के साथ सियासत शुरू

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत चुनाव के मद्देनजर गोवा के तीन दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को मोबोर-कैवेलोसिम टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी ड्राइवरों से मिले और फिर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैंडिडेट के सपोर्ट में जेलमेड में एक पब्लिक रैली की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रैली के दौरान केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकार ने अब तक 43,000 किलोमीटर वर्ल्ड-क्लास सड़कें बनाई हैं। उन्होंने कहा, "मैं एक इंजीनियर हूं; मुझे काम करना आता है, पॉलिटिक्स नहीं।" उन्होंने कहा, "मुझसे स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें बनवाओ और पानी-बिजली ठीक करवाओ।"

उन्होंने दिल्ली का भी जिक्र करते हुए कहा, "हमने दिल्ली में बहुत काम किया है और अब पंजाब में भी वही कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम सिर्फ काम करना जानते हैं।" BJP की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "हमें इन लोगों की तरह गंदी पॉलिटिक्स करना नहीं आता। गोवा में भी अच्छा काम हो सकता है, लेकिन उनके इरादे बुरे हैं।" उन्होंने कहा कि सेबुरा कैंपेन के दौरान, कुछ लोग साइन करने से डर रहे थे, जबकि उनकी सड़कें खराब हालत में थीं।