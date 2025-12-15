केजरीवाल ने देखी फिल्म 'पारो-पिनाकी की कहानी' की स्क्रीनिंग, संजय सिंह की बेटी ने निभाई अहम भूमिका

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली स्थित फिल्म डिवीजन आडिटोरियम में फिल्म 'पारो-पिनाकी की कहानी' की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और फिल्म की तारीफ की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता व पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी मौजूद थे। यह फिल्म संजय सिंह की पुत्री इशिता सिंह और अभिनेता संजय बिश्नोई की मुख्य भूमिकाओं पर आधारित है।



सोमवार को फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के बाद केजरीवाल ने कहा कि अभी हम लोगों ने 'पारो-पिनाकी की कहानी' फिल्म देखी और यह फिल्म बहुत अच्छी थी। केजरीवाल ने कहा कि इस फिल्म में दो खास मुद्दों को उठाया गया है। पहला मुद्दा उन लोगों का है जो सीवर के अंदर जाकर सफाई करते हैं।