केजरीवाल गुजरात में करेंगे किसानों की महापंचायत, सरदार पटेल की जयंती पर करेंगे आवाज बुलंद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आगामी 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात सरकार के खिलाफ किसानों की महापंचायत कर उनकी आवाज बुलंद करेंगे। सुरेंद्रनगर जिले के लिमडी विधानसभा में होने वाली पंचायत के पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे।

इस दौरान केजरीवाल और मान गुजरात की जेल में बंद किसानों के परिवारों से मुलाकात भी करेंगे और किसान आंदोलन की आगे की रणनीति बनाएंगे। रविवार को दिल्ली स्थित आप मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर दिल्ली सरकार में मंत्री रहे व आप की ओर से गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने यह जानकारी दी।



राय ने आरोप लगाया कि करदा प्रथा के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की मांग पूरी करने के बजाय भाजपा सरकार उन पर लाठियां चला रही है, फर्जी केस में उन्हें जेल में बंद कर रही है। कहा कि भाजपा सोच रही है कि गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव कर गुजरात के लोगों की आंख में धूल झोंक लेगी तो ऐसा नहीं होने वाला है।