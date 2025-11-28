Language
    'जहरीली हवा से छुटकारा देने के बजाय जमकर टैक्स वसूल रही बीजेपी', केजरीवाल का जुबानी वार

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साफ हवा हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सरकार समाधान देने के बजाय टैक्स वसूल रही है। केजरीवाल ने एयर प्यूरीफायर पर लगे जीएसटी को हटाने की मांग की है, ताकि जनता को राहत मिल सके।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स पर अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए लिखा है, साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है।

    उन्होंने लिखा कि दिल्ली सहित उत्तर भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है और समाधान देने की बजाय सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है। केजरीवाल ने कहा कि लोग अपने परिवार को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर लेने जाते हैं, और वहां पता चलता है कि सरकार उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) वसूल रही है। ये सरासर अन्याय है।

    केजरीवाल आगे लिखते हैं, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगाया गया जीएसटी तुरंत हटाया जाए। समाधान नहीं दे सकते तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद कीजिए।