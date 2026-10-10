CJP प्रोटेस्ट के बीच ममता बनर्जी के बाद अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में, 600 से अधिक डिटेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के एलान के बाद उसमें शामिल होने पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले टीएमसी की मनता बनर्जी को भी पुलिस ने डिटेन किया है।

केजरीवाल को जंतर मंतर जाते हिरासत में लिया बता दें कि सीजेपी की ओर से प्रदर्शन की घोषणा में आप और वामपंथी दलों का भी समर्थन है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की ओर जा रहे आप नेताओं पर कार्रवाई की है। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत चार नेताओं को हिरासत में लिया है।

अरविंद केजरीवाल कुछ देर पहले ही घर से निकले थे। उन्हें मौके पर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान आप समर्थकों और पुलिस के बीच खींचतान भी हुई। अरविंद केजरीवाल के साथ आप नेता सौरभ भारद्वाज भी हिरासत में लिए गए हैं।