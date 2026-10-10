सीजेपी के धरना-प्रदर्शन से दिल्ली में 2000 करोड़ का व्यापार ठप, पेट्रोल पंपों पर भी पसरा सन्नाटा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के प्रमुख बाजारों सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, कनॉट प्लेस, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, भागीरथ प्लेस जैसे बड़े बाजारों को शनिवार को बंद करना पड़ा। अनुमान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ घोषित किए गए सीजेपी के प्रदर्शन के चलते व्यापारियों को करीब 2000 करोड़ का व्यापारिक नुकसान झेलना पड़ा है।

होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हाॅल तक में बुकिंग कैंसिल कड़ी पुलिस सुरक्षा और प्रदर्शन के चलते राजधानी के अन्य बाजारों में भी कामकाज नहीं के बराबर हुआ। दिल्ली के बाहर से रोजाना तीन-चार लाख लोग खरीदारी के लिए आते हैं, आज वे लोग दिल्ली नहीं आ सके। सुरक्षा और जाम के डर से दिल्ली के लोग भी आज खरीदारी के लिए नहीं निकले। ज्यादातर प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद हैं, जिससे आवाजाही ठप है। आज पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ नहीं होगी। होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हाॅल, ब्यूटी पार्लर, सैलून में बुकिंग कैंसिल हुई हैं।

खान मार्केट ने खुद बंद की दुकानें इस बीच खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में कहा है कि उन्होंने खुद बाजार बंद रखने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि खान मार्केट उन पहले बाजारों में शामिल है, जो पास में प्रदर्शनकारियों को रोके जाने पर प्रभावित होते हैं। इससे दुकानों और संपत्ति को नुकसान पहुंचने का डर रहता है।