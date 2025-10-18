केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर साधा निशाना, दिल्ली को बर्बाद करने का लगाया आरोप
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में सड़कें टूटी हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, और अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। केजरीवाल ने बिजली और पानी की समस्याओं का भी उल्लेख किया और कहा कि उनकी पार्टी जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे सत्ता में हो या न हो।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की महिला विंग द्वारा आयोजित दीवाली मिलन कार्यक्रम में पार्टी मुख्यालय में पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को इस उम्मीद के साथ सत्ता सौंप थी कि प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल उनके हैं तो अब बेहतर तरीके से दिल्ली में काम हो सकेंगे। मगर भाजपा ने छह माह में ही दिल्ली को बर्बाद कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत कर के स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के साथ साथ सड़कों को ठीक किया था, लेकिन भाजपा सरकार में सड़कें टूटी हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। हर तरफ सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और चारों तरफ गंदगी का आलम है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, मोहल्ला क्लीनिक बंद हो गए हैं। जिन घरों में पहले मुफ्त बिजली आती थी, अब पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है कि लोगों के दो से तीन हजार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पानी का भी अनाप-शनाप बिल आ रहा है, कई जगह गंदा पानी आ रहा है और कुछ इलाकों में पानी आना ही बंद हो गया। वसंत विहार जैसे इलाके मे पानी की कमी से माल तक बंद होने की कगार पर हैं। कहा कि ऐसी दिल्ली हमने कभी नहीं देखी थी। कहा कि ये लोग सत्ता और पैसे की राजनीति करते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि हम लोगों की राजनीति ऐसी नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम सत्ता में हों या न हों, हमारा मकसद जनता की सेवा करना है। आज चाहे हमारी सरकार ना भी हो, फिर भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी ताकत है। हमें निस्वार्थ भाव से जनता की जितनी सेवा कर सकें, उतनी करनी है।
