केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर साधा निशाना, दिल्ली को बर्बाद करने का लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की महिला विंग द्वारा आयोजित दीवाली मिलन कार्यक्रम में पार्टी मुख्यालय में पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को इस उम्मीद के साथ सत्ता सौंप थी कि प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल उनके हैं तो अब बेहतर तरीके से दिल्ली में काम हो सकेंगे। मगर भाजपा ने छह माह में ही दिल्ली को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत कर के स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के साथ साथ सड़कों को ठीक किया था, लेकिन भाजपा सरकार में सड़कें टूटी हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। हर तरफ सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और चारों तरफ गंदगी का आलम है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, मोहल्ला क्लीनिक बंद हो गए हैं। जिन घरों में पहले मुफ्त बिजली आती थी, अब पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है कि लोगों के दो से तीन हजार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं।