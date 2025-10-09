'जूता फेंकने और धमकाने वालों पर कार्रवाई न होना षड्यंत्र...', अरविंद केजरीवाल ने की सख्त सजा की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने और उसके बाद उन्हें इंटरनेट मीडिया पर दी जा रहीं धमकियों के पीछे न्यायपालिका को दबाने एवं डराने की साजिश बताया है।

उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है, तभी जूता फेंकने और धमकियां देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो एक आम जन किससे न्याय की उम्मीद करेगा? इस घटना के बाद अब कोई भी जज अपने ऊपर हमला होने के डर से इन ताकतों के खिलाफ बोलने से बचेगा।



बृहस्पतिवार को केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक शख्स ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की।