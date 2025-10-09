'जूता फेंकने और धमकाने वालों पर कार्रवाई न होना षड्यंत्र...', अरविंद केजरीवाल ने की सख्त सजा की मांग
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमले को न्यायपालिका को डराने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई न होना सुनियोजित षड्यंत्र का संकेत है। केजरीवाल ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की ताकि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ न कर सके। आप नेता आतिशी ने इसे संविधान का अपमान बताया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने और उसके बाद उन्हें इंटरनेट मीडिया पर दी जा रहीं धमकियों के पीछे न्यायपालिका को दबाने एवं डराने की साजिश बताया है।
उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है, तभी जूता फेंकने और धमकियां देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो एक आम जन किससे न्याय की उम्मीद करेगा? इस घटना के बाद अब कोई भी जज अपने ऊपर हमला होने के डर से इन ताकतों के खिलाफ बोलने से बचेगा।
बृहस्पतिवार को केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक शख्स ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की।
इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश को मारने-पीटने और न जाने किस-किस तरह की हिंसा की धमकियां दी जाने लगीं। अलग-अलग तरीकों से उनका अपमान किया गया।
केजरीवाल ने कहा कि जूता फेंकने वालों, मुख्य न्यायाधीश को धमकियां देने व उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।
उधर, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक्स पर कहा कि जस्टिस गवई पर हुआ हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हुआ हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरी न्यायपालिका को डराने और बाबा साहेब के संविधान का अपमान करने की कोशिश है।
जस्टिस गवई पर हुआ हमला और उसके बाद उनको दी गई धमकियां दलितों और पूरी न्यायपालिका को दबाने और डराने की साज़िश है। pic.twitter.com/bP1YmJsVyx— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 9, 2025
