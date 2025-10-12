Language
    'वर्तमान सरकार में ऑटो चालकों का हो रहा शोषण', केजरीवाल ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के दिवाली मिलन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ऑटो चालकों से उनका पुराना रिश्ता है और उनकी सरकार ने उनके लिए कई काम किए थे। केजरीवाल ने वर्तमान सरकार पर ऑटो चालकों का शोषण करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने केजरीवाल को राजनीतिक ठग बताया और ऑटो चालकों के लिए बेहतर योजनाएं बनाने की बात कही।

    केजरीवाल ने वर्तमान सरकार पर ऑटो चालकों का शोषण करने का आरोप लगाया

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यालय में ऑटो चालकों के लिए आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने कहा, "ऑटो चालकों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। उनसे मिलकर मुझे हमेशा अपनापन महसूस होता है।"

    केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आप सरकार के दौरान ऑटो चालकों को कई सुविधाएं और रियायतें दी गईं। उन्होंने कहा, "हमने ऑटो चालकों के लिए बहुत काम किया। हम उन्हें नहीं भूले, लेकिन ऑटो चालक हमें भूल गए।" उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही ऑटो चालकों का शोषण एक बार फिर शुरू हो गया है।

    चुनाव के दौरान उन्होंने ऑटो चालकों को सात तोहफे देने का वादा किया था, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। इस मौके पर आप दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और ऑटो विंग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था, तब ऑटो चालक कांग्रेस सरकार से उतने ही परेशान थे, जितने कि वर्तमान सरकार से। आज की तरह, कांग्रेस सरकार के दौरान भी ऑटो चालकों की कोई नहीं सुनता था। लोग कहते थे कि ऑटो चालक चोर-लुटेरे होते हैं और मनमाने पैसे वसूलते हैं।

    केजरीवाल ने कहा कि 2013 में जब मैं रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की रैली में गया था, तो कुछ मध्यमवर्गीय लोगों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ऑटो चालकों से मिली हुई है। वह जितनी ज़्यादा उनसे मिलीभगत करेगी, उसे उतने ही कम वोट मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक ठग बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल समय के अनुसार रंग बदलने और शब्दों की बाजीगरी करने में माहिर हैं। सचदेवा ने कहा कि अपने दस साल के कार्यकाल में केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा चालकों या अन्य मज़दूरों को बेहतर जीवन देने के लिए कुछ नहीं किया और अब जब वह सत्ता से बाहर हैं, तो मगरमच्छ के आँसू बहा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों और अन्य मज़दूरों के जीवन स्तर और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। रेखा गुप्ता सरकार न केवल ऑटो रिक्शा चालकों, बल्कि समाज के सभी वर्गों से किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए योजनाएँ बना रही है। उन्होंने कहा, "हम अगले एक साल में ऑटो-रिक्शा चालकों और सभी कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास, बेहतर शिक्षा और बेहतर उपचार योजनाएँ सुनिश्चित करेंगे।"