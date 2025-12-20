VIDEO: कीर्ति नगर में पारिवारिक विवाद ने लिया खौफनाक रूप, लाठी-तलवारों से हमले में कई घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में दो पड़ोसी परिवारों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि रविवार शाम को खूनी झड़प हो गई। तीखी बहस के दौरान दोनों पक्षों ने लाठी, बेसबॉल बैट और तलवारें निकाल लीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों परिवार सालों से एक ही मोहल्ले में रहते हैं और पहले भी छोटे-मोटे विवाद हो चुके हैं। इस बार बात इतनी बढ़ी कि हमले में कई लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही कीर्ति नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। दोनों पक्षों से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मारपीट, हथियार रखने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।