'हमें शक की नजरों से देखा जा रहा, मकान खाली करने को कह दिया...', कश्मीरी छात्रों की चिंता बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी धमाके के बाद देश के कई उत्तरी राज्यों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के साथ बढ़ते कथित अनुचित व्यवहार को लेकर जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने गंभीर चिंता जताई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संगठन का कहना है कि सुरक्षा जांच के नाम पर छात्रों को संदेह की निगाह से देखा जा रहा है, जबकि वे लोकतांत्रिक ढांचे और मुख्यधारा पर पूरा भरोसा रखते हैं। संस्था ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करें और कश्मीरियों के खिलाफ हो रही बदनामी और सामूहिक संदेह की प्रवृत्ति को रोकें। प्रेस वार्ता में जेकेएसए के नेशनल कन्वीनर नासिर खुहेमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों को कथित तौर पर प्रोफाइलिंग, धमकियों, मकान खाली कराने और सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

हम भारत के लोकतंत्र और कानून में विश्वास रखते हैं। लेकिन कश्मीरी छात्रों को न सिर्फ शक की नजरों से देखा जा रहा है, बल्कि कई मकान मालिकों ने उन्हें तत्काल कमरा खाली करने को कहा है। कई छात्र डर के कारण जल्दी घर लौट गए।