    दिल्ली के करोल बाग में भीषण जाम, खरीदार परेशान

    By Shashi Thakur Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    दिल्ली के करोल बाग में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। खरीदारों को बाजार पहुंचने में दो घंटे तक लग रहे हैं, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। जाम के कारण खरीदारों की संख्या कम हो रही है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सरकार से जाम की समस्या का समाधान करने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में, दिल्ली के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित बाजारों में से एक, करोल बाग, इन दिनों अराजकता की चपेट में है। अवैध पार्किंग, बेतहाशा अतिक्रमण और भीषण ट्रैफिक जाम ने निवासियों को बेहाल कर दिया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिस बाजार तक पहुँचने में पहले मिनटों का समय लगता था, अब वहाँ लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद, ट्रैफिक पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमसी) दोनों ही खामोश हैं।

    सड़क पर निजी वर्कशॉप

    करोल बाग अपने गफ्फार मार्केट के कारण कपड़े, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। त्योहारों के मौसम के कारण, दूर-दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। नतीजतन, करोल बाग चौराहे से आर्य समाज रोड तक का दृश्य भयावह है। ऑटो पार्ट्स विक्रेता सड़क के दोनों ओर अपनी वर्कशॉप चला रहे हैं। मुख्य सड़क की दोनों लेन पर वाहनों की मरम्मत और बदलने का काम खुलेआम चल रहा है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम होकर एक संकरी और भीड़भाड़ वाली गली बन गई है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो रहा है।

    पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं

    दूसरी ओर, अवैध पार्किंग अतिक्रमण की इस समस्या को और बढ़ा रही है। खरीदारों के लिए पर्याप्त पार्किंग न होने के कारण, पूरा इलाका ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। स्थिति इतनी विकट है कि खरीदारों को अक्सर पार्किंग ढूँढ़ने और बाज़ार पहुँचने में ही डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का आरोप है कि यह संबंधित विभागों की मिलीभगत और लापरवाही का नतीजा है। त्योहारों के मौसम में बाज़ारों में पर्याप्त यातायात और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन स्थिति बदतर हो गई है।

    गफ्फार मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुभाष चड्ढा के अनुसार, लगभग पाँच साल पहले बाज़ार में पार्किंग के लिए चार-पाँच जगहें आवंटित की गई थीं, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। नतीजतन, अवैध पार्किंग की समस्या अभी भी बनी हुई है।

    इस मामले में सेंट्रल डीसीपी निधिन वाल्सन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। करोल बाग बाजार में लोगों को ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण से राहत दिलाने के लिए, अवैध रूप से वाहन पार्क करने और सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    -श्वेतिका सचान, उपायुक्त, करोल बाग जोन, एमसीडी।