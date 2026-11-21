सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद हर्ष विहार थाने पहुंचकर पुलिस को वारदात की जानकारी देने वाले अमन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

शाहदरा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार मट्टो ने अमन (24) पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। नंद नगरी थाना पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई।

गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई 25 फरवरी 2025 को शाम करीब पांच बजे हर्ष विहार थाने के ड्यूटी अधिकारी ने नंद नगरी थाना पुलिस को सूचना दी कि अमन नाम का युवक थाने पहुंचा है और उसने नंद नगरी में पत्नी की हत्या करने की बात बताई है।

पुलिस अमन को लेकर नंद नगरी स्थित मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां उसकी पत्नी रश्मि उर्फ रेशमा का शव मिला। जांच में सामने आया कि अमन को पत्नी पर दूसरे व्यक्ति से संबंध होने का शक था। इसी शक में उसने दोपहर करीब दो बजे पत्नी का गला घोंट दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई।