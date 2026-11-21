जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में अशोक विहार थाना क्षेत्र के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान जगदीश (45 वर्ष) निवासी एसएस नगर वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हुई है। उसके गले और शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं।

पुलिस के अनुसार, 20 नवंबर की रात करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि फैक्ट्री नंबर ए-134 के सामने एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है।

अस्पताल में मृत घोषित

सूचना मिलते ही अशोक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शरीर पर मिले चाकू के निशान

वहीं, शुरुआती जांच में मृतक के गले और शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान पाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।