दिल्ली मर्डर केस: किशोर की हत्या कर हरिद्वार भागे मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के आदर्श नगर के लाल बाग झुग्गी इलाके में 16 वर्षीय किशोर नीरज उर्फ नीजा की गोली और चाकू से हत्या के मामले में पुलिस ने दो कुख्यात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मुख्य आरोपी अमन उर्फ मुल्ला और उसके साथी मोनी को हरिद्वार इलाके से पकड़ा गया। दोनों को गिरफ्तार करने में एसीपी जहांगीरपुरी जोगिंदर खोखर की टीम ने काफी मशक्कत की। वारदात के बाद दोनों दिल्ली से फरार होकर हरिद्वार पहुंच गए थे।